Un nou showroom CUPRA Garage by CUPRA s-a deschis la Timișoara CUPRA lanseaza ȋn Romania al doilea showroom CUPRA Garage, un spațiu unic, care ofera o perspectiva clara ȋn ceea ce privește viziunea marcii: un brand provocator, urban și independent. Noua locație se afla in zona de vest a țarii și marcheaza un moment important in cadrul expansiunii de brand. Timișoara adauga, astfel, pe harta CUPRA o noua locație ce se evidențiaza prin identitatea exclusiva a marcii, prin elementele de design ȋn culoarea cuprului, care subliniaza, ȋnca o data, unicitatea și eleganța modelelor sale. Noul showroom CUPRA Garage din Timișoara este situat ȋn Calea Lugojului 136… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

