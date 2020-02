Un nou serviciu de car sharing s-a lansat în București O echipa locala de antreprenori, finanțata de Neogen Capital, a lansat CityLink, un nou serviciu de e-car sharing, cu o flota de 150 de automobile Toyota Yaris și Toyota Corolla, disponibile in București, toate cu propulsie hibrida și cutie de viteze automata. In plus, fiecare automobil din flota CityLink are disponibil un scaun auto pentru copii, de tip inalțator. Prețul incepe de la 0.6 lei/minut plus 0.8 lei/km (in funcție de tipul automobilului), cu un maxim zilnic de 140 de lei. In plus, prin intermediu opțiunii “Park & Keep”, CityLink permite și rezervari de lunga durata, pana la mai multe… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

