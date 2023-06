Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea SUA in Romania, Kathleen Kavalec, a transmis joi pe Twitter „felicitari lui Marcel Ciolacu pentru formarea noului guvern” și aplauda creșterea numarului de femei miniștri de la 2 la 5.

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in dimineata zilei de vineri, 26 mai 2023, a plecat dintre noi unul din cei mai indragiti meteorologi, Dumitru Balta."Nascut pe 19 februarie 1947, in localitatea Alexandru Odobescu, judetul Calarasi, domnul Dumitru Balta si a inceput activitatea in IMH…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu vrea sa evite greva generala din sistemul de educație și le propune sindicaliștilor sa poarte discuții in acest weekend.„Sunt dispus sa discut, in orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din invațamant și sa facem impreuna toate eforturile necesare…

- Autoritațile de la Chișinau intreprind masuri pentru a asigura pacea in Republica Moldova, a-și consolida securitatea energetica și a avansa in parcursul sau european, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, in cadrul Forumului de securitate din regiunea Marii Negre și a zonei Balcanilor,…

- Relațiile dintre Romania și Italia sunt destul de bune in acest moment, considera ambasadorul Italiei la București. In primul rand, in acest moment, neoficial traiesc peste 1,5 milioane de romani in peninsula, unde și-au intemeiat familii și muncesc. Am stat de vorba cu Alfredo Durante Mangoni, ambasadorul…

- Poate ca una dintre cele mai importante dicutii de la Bruxelles este aceea pentru eliminarea procentului de 9,4 % din PIB din PNRR. Ministrul Muncii asteapta un raspuns in acest sens din partea Comsieiei Europene. Din cauza acestui procent, spunea ministrul, ca Romania este condamnata la saracie pana…

- Doliu in presa din Romania! Jurnalista Iulia Marin a fost gasita fara suflare in propria locuinta din Bucuresti. Pe 30 aprilie, in doar cateva zile, ar fi implinit 33 de ani. Cauzele decesului nu sunt deocamdata cunoscute. Anuntul a fost facut chiar de colegii sai de la Libertatea.Cauzele decesului…

- Acum opt ani, presa relata faptul ca doamna de care vom vorbi in continuare lucra la un salon de masaj din Calarași (prelungirea București, bl C 20, et. 1) si ca ar fi plecat de la respectivul loc de munca dupa ce patroana ei, Alina Jipa, ar fi prins-o bagand mana in visteria firmei si a clientelor.…