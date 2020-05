Un nou secret descoperit la Cazinoul din Constanta: Umbra lui Chateau d’If la Cazinou (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, corpul neinsufletit al unei femei a fost descoperit la domiciliul personal.Din primele informatii este vorba despre o femeie, in varsta de aproximativ 44 de ani, care a fost gasita decedata in casa de catre sotul acesteia.Revenim cu mai multe informatii. ...

- Efective ale Politiei Nationale, alaturi de reprezentanti ai Jandarmeriei Romane, sunt prezente la aceasta ora in traficul constantean, pentru a verifica daca sunt respectate masurile prevazute in ordonantele militare in vigoare de la intrarea Romaniei in starea de urgenta.La aceste momente, exista…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la intersectia bulevardelor Tomis cu Ferdinand din municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme.In urma impactului, a rezultat…

- Noaptea trecuta a fost amenajat sensul giratoriu situat in zona Scolii Gimnaziale Nr. 8. Masura a fost adoptata in cadrul Comisiei de Circulatie, cu avizul Politiei Rutiere, pentru fluidizarea traficului rutier.Lucrarile au constat in amplasarea unei "insule centrale" incadrata de balize din plastic…

- In noaptea de 28 29 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Medgidia, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta si ai Sectiei 4 Rurala Medgidia au desfasurat o actiune pentru depistarea celor care conduc autovehicule sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor…

- Fortele Navale Romane sarbatoresc miercuri, 26 februarie, Ziua Comandamentului Flotei, care a fost infiintat in urma cu 124 de ani, prin Inaltul Decret Regal al Regelui Carol I.Fosta Divizie de Mare a cunoscut, de a lungul timpului, o serie importanta de procese de modernizare si de adaptare la standardele…

- Fostul prefect de Constanța, Ion Albu, a provocat o tregedie dupa ce s-a suit beat la volan și a spulberat o mașuna care circula regulamentar. In urma impactului, soferul a murit pe loc, potrivit observator.tv.Ioan Albu circula la volanul unui Range Rover pe DN 3, dinspre Ciocarlia de Sus…

- "Ingerul copiilor" s a stins la data de 1 septembrie 2011. Doctorul constantean Alexandru Pesamosca era iubit de toti cu care intra in contact. In semn de omagiu, din 2016, o strada din cartierul Tomis Nord ii poarta numele. In iulie 2016, Consiliul Local Municipal a aprobat schimbarea denumirii strazii…