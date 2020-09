Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta la scoala ar putea fi amanata pana la 1 octombrie, iar elevii sa invete online primele doua saptamani. Elevii ar putea merge la scoala incepand cu 1 octombrie, iar in perioada 14-30 septembrie sa urmeze cursuri online, spune Ludovic Orban. Este vorba despre un scenariu cerut de medici. Prezenta…

- Elevii ar putea merge la școala incepand cu 1 octombrie, iar in perioada 14-30 septembrie sa urmeze cursuri online, spune Ludovic Orban, citat de știripesurse.ro. Potrivit premierului, ar fi vorba despre un scenariu cerut de medici. „Au fost discuții pe aceasta tema (ca școlile sa inceapa fizic de la…

- Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Parinți, și Christian Comșa, președintele Asociației Școlilor Particulare, vorbesc in direct la Adriana Nedelea LA FIX despre cum vor fi școala și gradinița pentru copii, ce reguli și masuri impuse de autoritați pentru educația in…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a afirmat ca parintii nu vor mai trebui sa dea declaratie pe propria raspundere cand isi vor trimite copiii la scoala din data de 14 septembrie.Declarația ministrului Monica Anisie vine in contextul in care, pe 14 septembrie, la inceputul școlilor, parinții ar fi…

- AN SCOLAR 2020-2021. "Principiul este urmatorul: Copilul sa fie triat, in sensul ca acest copil nu are temperatura, simptome, probleme pe care sa le raspandeasca in școala. Triajul respectiv, acuma poate ca o sa șocheze de ce spun, dar triajul minimal poate sa-l faca și un personal nemedical.…

- "Decizia noastra e clara. Pe 14 septembrie va incepe anul scolar. Inceperea anului scolar trebuie sa se faca in niste conditii care sa tina cont de situatia epidemiologica. Din acest motiv, am luat decizia ca sa deschidem scoala in mod diferentiat. Exista trei situatii - verde, galbena si situatia…

- Ministerul Sanatații a renunțat la triajul epidemiologic la inceperea școlii! Parinții trebuie sa ii verifice pe copii. Școala incepe fara triaj epidemiologic. Ministerul Sanatații a decis sa renunțe la procedura prin care copiilor li s-ar lua temperatura și ar fi intrebați cum se simt, inainte de inceperea…

- Anul scolar viitor va incepe, in mod normal, pe 1 septembrie 2020 si se va incheia pe 31 august 2021, elevii fiind asteptati la cursuri pe 14 septembrie 2020, potrivit calendarului publicat in Monitorul Oficial. Din cauza pandemiei de coronavirus, autoritatile poarta inca discutii privind regulile…