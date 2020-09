Un nou record negativ: 4,8750 lei pentru un euro

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,8750 lei pentru un euro, in crestere cu 0,06% fata de nivelul de 4,8722 consemnat joi. Dolarul a scazut cu 0,02%, la 4,1874 lei pe unitate.



Joi, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8722 lei pentru un euro, in crestere cu 0,17% fata de nivelul de 4,8641 consemnat miercuri. Dolarul a avansat cu 0,85%, la 4,1883 lei pe unitate.



Cursul mediu al BNR pentru euro aferent lunii august 2020 a fost de 4,8372 lei pe unitate.



Dolarul american, cotat indirect in piata…