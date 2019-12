Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a dispus prin echipa de control trimisa la Timișoara ca DSP Timiș sa intre in imobilele afectate de folosirea acelui insecticid, identificat de Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș ca fiind Delicia-Gastoxin (substanța ce conține fosfura de aluminiu, in concentrație de 57%)…

- Reprezentanții Agenției de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, incepand cu data de 16 octombrie și pana in prezent, in cadrul Campaniei de plați in avans pentru anul 2019, a autorizat la plata 707.573 fermieri, cu o suma totala in valoare de 1,185 miliarde euro, reprezentand…

- Creșterea subvenției pe suprafața la 266 euro/ha, ajutor de minimis pentru toate legumele prin decontarea a 10% din factura de vanzare, relansarea sectorului de creștere a porcului grav afectat de pesta porcina africana, sunt doar cateva din masurile promise de noul guvern. Elocventa este…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, incepand cu data de 16 octombrie și pana in prezent, in cadrul Campaniei de plați in avans pentru anul 2019, a autorizat la plata un numar de 517.928 fermieri, cu o suma totala in valoare de 715.413.116 euro, astfel: - 561.958.064…

- Pana la inceputul saptamanii au fost platiti 389.546 fermieri, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2019. Potrivit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) suma autorizata la plata fiind in valoare de 439.581.738 euro. In judetul Maramures au fost autorizati la plata pentru…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata un numar de 517.928 fermieri, cu o suma totala in valoare de 715.413.116 euro, din 16 octombrie pana in prezent, potrivit unui comunicat remis, ieri, AGERPRES. Din total, 561.958.064 de euro provin din Fondul European de…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata un numar de 517.928 fermieri, cu o suma totala in valoare de 715.413.116 euro, din 16 octombrie pana in prezent, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES.Din total, 561.958.064 de euro provin din Fondul European…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pana la data de 20.10.2019, au fost platiți 389.546 fermieri, in cadrul Campaniei de plați in avans pentru anul 2019, suma autorizata la plata fiind in valoare de 439.581.738 euro. Reamintim ca in conformitate cu Decizia de punere…