- Experienta de pranz pescaresc in Portul Tomis Evenimentul are loc miercuri, ora 13.00, pe terasa Restaurant in larg Este prezentat conceptul de Program special City Break la Constanta si noutati despre Mamaia, 2023, iar dupa pranz, evenimentul continua in Portul Tomis de la inaltime, din Roata panoramica…

- In mod tradițional, romanii sarbatoresc ziua de 1 Mai la mare, cu porția de hamsii pe plaja. Cum, in acest an, 1 Mai a picat luni, mulți s-au gandit sa profite de un weekend prelungit pe litoralul romanesc. Au avut un șoc, insa: prețurile au luat-o razna de-a dreptul, depașind orice imaginație. O pizza…

- BestJobs: Hotelurile și restaurantele se pregatesc pentru vara. Numarul joburilor disponibile a crescut cu 25% numai in ultima luna 25.04.2023. Deși mai sunt aproape doua luni pana la inceperea oficiala a sezonului estival, angajatorii din sectoarele cu activitate specifica verii au inceput sa iși mareasca…

- Peste 75.000 de turisti sunt asteptati pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cei mai multi dintre acestia optand pentru Costinesti, Mamaia si Vama Veche, informeaza AGERPRES . Secretarul general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania, Corina Martin, a declarat, luni,…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Constanta, Felix Stroe, a anuntat joi, 6 aprilie, ca social-democratii au inceput sondajele pentru stabilirea candidatului pentru Primaria Constanta, iar seful ANPC, Horia Constantinescu, va fi masurat sociologic in vederea alegerilor din 2024. Stroe a precizat…

- Consiliul Județean și Aeroportul Bacau au organizat o conferința cu oameni de afaceri din turism, HoReCa și transport, dar și cu mediul universitar, in care s-a discutat strategia de reconectare a aeroportului și relansare a zborurilor comerciale. „Am pus, astazi, un prim jalon din proiectul Bacau RE-CONNECT.…

- Turistii care vor veni in aceasta vara pe litoral, in Constanta sau Mamaia, vor plati, pe langa sejur, si o taxa de oras sau taxa turistica in cuantum de 1- din valoarea totala a sejurului. Aceasta a fost stabilita inca de la finalul anului trecut de Consiliul Local si este incasata de la hotelieri.…

- Reabilitarea a 8 gospodarii tradiționale din satele Alun și Bunila – vizita pe teren a echipei de lucru și demararea proiectelor tehnice Parte din proiectul Planul National de Redresare si Reziliența, Pilonul IV. Coeziunea Sociala și Teritoriala, Componenta C11. Turism și Cultura, Investiția…