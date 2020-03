In situația in care sportul la nivel mondial este blocat din cauza COVID-19, Federația Europeana de Handbal a realizat un nou program pentru disputarea competițiilor care ar trebui sa se desfașoare in cursul acestui an. Printre acestea se numara și preliminariile Campionatului European feminin, la care Naționala Romaniei urma sa joace, in cursul acestei saptamani, „dubla” cu Polonia, returul fiind programat chiar la Ploiești, in Sala „Olimpia”. Insa, conform planului actual al forului continental de handbal, nicio competiție nu se va putea disputa mai devreme de luna iunie. Astfel, meciurile din…