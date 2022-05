Un nou program de internship la CJ Iași Consiliul Judetean Iasi organizeaza a doua ediție a programului de internship in cadrul instituției. Incepand de astazi, cei interesați pot veni cu propuneri sau recomandari cu privire la regulamentul celei de-a doua ediții a programului. In anul 2021, noua tineri studenți și absolvenți, selectați din peste 100 de candidati, au avut ocazia sa lucreze cu specialiști ai aparatului administrativ județean, au invațat cum funcționeaza departamentele din subordine și au putut contribui cu propriile idei pentru o mai buna desfașurare a activitații. La prima ediție, programul de internship a avut o durata… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

