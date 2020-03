Stiri pe aceeasi tema

- J&J a anuntat luni ca guvernul american va investi 1 miliard de dolari pentru a crea o capacitate de productie suficienta pentru fabricarea a peste 1 miliard de doze a unui vaccin aflat in faza de testare, pentru oprirea raspandirii noului coronavirus care a ucis peste 35.000 de oameni la nivel global.…

- India, desi vecina cu China, are doar 29 de morti de Covid-19 și asta pentru ca Guvernul a luat masurile din timp. Harsh Vardhan, un tanar indian, a povestit, pentru MEDIAFAX, cum a evoluat situația in țara sa și cum s-au impus autoritațile.Un tanar indian explica ce masuri a luat Guvernul…

- AC Milan a anuntat, sambata, ca a strans printr-o campanie a fundatiei sale, actiune care este inca activa, aproape jumatate de milion de euro pentru lupta impotriva coronavirusului, potrivit news.ro.Din totalul sumei, AC Milan a donat 250.000 de euro, iar membri, conducatori si fani ai echipei…

- Cuba a anuntat sambata ca a trimis o brigada de medici si asistente in Italia pentru a ajuta in lupta impotriva coronavirusului, la cererea regiunii Lombardia, potrivit Reuters. Brigada trimisa in Lombardia este formata din 52 de persoane, atat medici, cat si asistente, aceasta fiind prima data cand…

- Pentru vaccin mai avem de asteptat un an, dar medicamentul vine in cateva luni. Sunt in dezvoltare 35 de vaccinuri, dar finalizarea lor cere un an de teste repetate in urma carora sunt obligatoriu de certificat siguranta si eficacitatea. China anunta, dupa teste clinice, ca medicamentul antiviral pentru…

- Institutul flamand de cercetari in biotehnologie VIB a descoperit un anticorp capabil sa neutralizeze virusul aflat la originea Covid-19, dar pentru confirmarea rezultatelor sunt necesare cercetari suplimentare, potrivit portalului belgian RTBF. In acest an, laboratorul cercetatorului Xavier…

- Una dintre marile companii de food delivery din China livreaza, odata cu mancarea, un scut de hartie pentru protectie impotriva coronaviruslui. Clientii din Beijing si Shanghai primesc gratuit acest “scut” de hartie.Meituan, una dintre cele mai mari companii de food delivery din China, livreaza…

- Un district din Shiyan, provincia Hubei, in centrul Chinei, a decis sa implementeze masuri specifice unei stari de razboi pentru urmatoarele 14 zile. Este vorba de prima actiune de acest gen in China de la aparitia coronavirusului Covid-19, in decemrie 2019, intr-o piata din orasul Wuhan, situat tot…