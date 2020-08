Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii britanici au observat ca tot mai mulți pacienți cu COVID-19 prezinta acest simptom, la nivelul pielii. Din pacate, se poate confunda foarte ușor cu alte afecțiuni cutanate. Pe langa celelalte simptome deja cunoscute, medicii atrag atenția ca noul coronavirus poate provoca și mancarime,…

- Noile teste "de salvare a vieții" cu rezultat in 90 de minute care pot detecta Coronavirus și gripa vor fi lansate in casele de ingrijire și laboratoare incepind de saptamina viitoare in Marea Britanie. Testul de tampon "la fața locului" și testele ADN vor ajuta la distincția dintre Covid-19 și alte…

- Autoritațile au anunțat decesul cu numarul 14 in județul Maramureș ca urmare a infectarii cu coronavirus. Este vorba despre o femeie din categoria de varsta 50-59, care prezenta comorbiditați. In prezent, 284 de persoane au fost infectate cu coronavirus in Maramureș de la debutul pandemiei. 215 persoane…

- Autoritatile britanice au anuntat sambata ca, pentru un timp, nu vor mai comunica numarul deceselor asociate Covid-19 inregistrate zilnic, dupa ce Guvernul a dat ordin sa fie facuta o analiza a calculelor, temandu-se ca bilantul a fost exagerat.

- Rusia intenționeaza sa produca anul acesta, pe plan intern, 30 de milioane de doze din vaccinul sau contra Covid-19, avand posibilitatea sa produca alte 170 de milioane de doze in afara țarii, a anunțat șeful fonsului suveran al țarii, potrivit Reuters.Prima etapa de testare a vaccinului, facuta timp…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a participat la un miting cu simpatizantii sai, sfidand inca o data normele sanitare si regulile de distantare sociala intr-un moment in care tara inregistreaza circa o jumatate de milion de cazuri de coronavirus.Bolsonaro a aparut in fata palatului prezidential…

- Vaccinul anti-coronavirus este gata! Testele au fost ținute secrete, pana acum: „Am reușit sa neutralizam COVID-19. Suntem primii din lume” Cercetatorii italieni, de la laboratoarele Takis Biotech, au anunțat descoperirea primului vaccin impotriva COVID-19. Specialiștii susțin ca anticorpii obținuți…

- Specialiștii britanici au analizat raportarile deceselor in spitale pentru a determina procentul in care cauza a fost cu certitudine COVID-19 sau alte „comorbiditați”, numai astfel putandu-se stabili un profil corect al SARSCoV2, potrivit BBC. In principiu, spitalele raporteaza decesul oricarui pacient…