- In timp ce negocierile dintre PNL-USR PLUS și UDMR s-au blocat la imparțirea funcțiilor, liderii PSD s-au pus la masa discuțiilor cu AUR, partid care a intrat in Parlament și cu care ar putea colabora in viitorul legislativ. Potrivit informațiilor Gandul.ro, președintele AUR, George Simion, a avut o…

