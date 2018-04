Un nou plafon pentru înregistrarea ca plătitor de TVA, din aprilie Persoanele impozabile infiintate anterior anului 2018 vor solicita inregistrarea in scopuri de TVA in urmatoarele situatii: - daca depasesc plafonul cifrei de afaceri de 220.000 de lei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2018;

- daca depasesc plafonul cifrei de afaceri de 300.000 de lei pana la data de 31 decembrie 2018. „Persoanele impozabile infiintate in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2018, se vor inregistra in scopuri de TVA daca depasesc plafonul cifrei de afaceri de 220.000 de lei pana la data de 31 martie 2018. Daca nu depasesc acest plafon pana la aceasta data, vor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

