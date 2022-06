Un nou oraș ucrainean, vizat de ofensiva rusă Forțele de ocupație ruse iși concentreaza eforturile pe pregatirea unei ofensive asupra orașului Slaviansk din regiunea Donețk, susține Statuli Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. In paralel au fost bombardate zone din Bolshaya Kamyshevakha, Dolina, Kurulka, Hrushevakha, Krasnaya Polyana și Shnurki. „In direcția Bakhmut, soldații ucraineni au reușit sa respinga operațiunile de asalt in zona satului Kamyshevakha. De asemenea, incercarile ostile de a ataca in direcția Svitlodarsk și Uglegorsk nu au avut succes”, a declarat Statul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

