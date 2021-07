Un nou oraș mare intră în lockdown - 8 milioane de locuitori, plasați în carantină Autoritatile au raportat vineri peste 7.000 de cazuri de infectare pe teritoriul tarii, al treilea record de infectari zilnice depasit intr-o saptamana.Centrul capitalei, de obicei foarte animat, era pustiu si magazinele erau deja inchise in momentul intrarii in vigoare a lockdown-ului, chiar daca pe strazile de la periferie mai puteau fi vazute cateva persoane.Dupa ce reusise sa tina sub control asalturile epidemiei anul trecut, Vietnamul a inregistrat o explozie a contagiunilor de la sfarsitul lunii aprilie si circa o treime din cei 100 milioane de locuitori sunt deja in lockdown.Vietnamul a… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe zeci de milioane de vietnamezi au intrat in carantina incepand de luni, in conditiile in care Vietnamul se confrunta cu o recrudescenta fara precedent a epidemiei de COVID-19, iar restrictiile sunt inasprite la Hanoi, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Guvernul a impus un lockdown in alte…

- Guvernul leton a anunțat ca dorește ca vaccinarea anti-COVID-19 sa devina obligatorie pentru cadrele medicale si din educatie.Guvernul a adoptat deja miercuri mai multe modificari legislative, astfel ca, incepand din luna octombrie, angajatii din institutiile medicale, sociale si de educatie vor trebui…

- Africa de Sud, care se confrunta cu un al treilea val al pandemiei de Covid-19, a anuntat duminica ca retrage doua milioane de vaccinuri Johnson & Johnson (J&J) din cauza "unei probleme neconforme" la fabricarea in Statele Unite, scrie AFP. Agentia sud-africana a medicamentului (Sahpra)…

- Acest vaccin Janssen a fost omologat de Ottawa in martie si primele 300.000 de doze au fost primite in luna urmatoare, dar Ministerul Sanatatii a suspendat imediat distribuirea lor din cauza suspiciunilor cu privire la calitatea produsului."Din cauza ingrijorarilor ridicate cu privire la o substanta…

- Cei peste 5 milioane de locuitori din Melbourne, al doilea oras ca marime din Australia, au primit ordinul oficial de a intra din nou in lockdown – pentru a patra oara in ultimul an si jumatate – incepand de la miezul noptii de joi spre vineri, dupa aparitia unui focar de COVID-19, informeaza AFP.Noul…

- Vietnamul a extins marti masurile de lockdown in nordul industrializat al tarii pentru a combate cel mai mare numar de infectii cu COVID-19 inregistrate pana acum, in timp ce autoritatile au anuntat un record de noi cazuri zilnice, mai mult decat dublu fata de maximul anterior, relateaza Reuters.…

- Dupa 1 iunie am putea scapa, de exemplu, de masca in aer liber. De altfel, Centrul european de control al bolilor le da o veste buna celor vaccinați: se pot intalni și socializa in siguranța fara masca.

- Autoritațile din India, țara cu o populație de 1,3 miliarde de locuitori, au anunțat, duminica, 349.691 de noi contaminari și 2.767 de decese, un record de la debutul pandemiei. In urma exploziei infectarilor, ministrul-sef al Delhi, Arvind Kejriwal, a anunțat prelungirea cu o saptamana a carantinei…