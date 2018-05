Un nou motiv de discordie între cele două Corei Un ofiter al armatei nord-coreene, insotit de un civil, a dezertat in Coreea de Sud trecand Marea Galbena joi, au informat sambata media locale, citand o sursa guvernamentala, relateaza AFP.



"Un mic vas a fost detectat in ape la nord de Baengnyeong", o insula situata in apropierea granitei maritime dintre cele doua Corei, potrivit acestei surse care a explicat agentiei sud-coreene Yonhap ca ofiterul, un comandant al armatei nord-coreene, era insotit de un civil pe ambarcatiune si ca "ei si-au exprimat dorinta de a dezerta".



Un reprezentant al pazei de coasta… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

