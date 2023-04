Stiri pe aceeasi tema

- Redactorul-șef Anne Hoffmann, care conduce revista „die aktuelle” din 2009, a fost demisa „cu efect imediat”, dupa ce in ultimul numar al revistei a fost publicat un interviu cu fostul pilot de Formula 1 Michael Schumacher, generat de inteligența artificiala. Anunțul a fost facut de FUNKE Medien, editorul…

- Ionuț Iftimoaie a fost eliminat de la Survivor Romania 2023 și a ajuns acasa chiar inainte cu doua zile de Paște. Mulți s-au intrebat de ce a plecat luptatorul din Republica Dominicana.Emisiunea Survivor Romania 2023 se poate vedea in avans pe voyo.ro, astfel ca fanii au putut afla dinainte motivul…

- Andrada și Victor au format unul dintre cele mai apreciate cupluri la Mireasa in sezonul 4, deși au fost foarte des criticați pentru personalitațile lor. Iata cu ce s-au „mandrit” pe internet cei doi.

- Doliu in familia preotului Doru Gheaja, parintele cantecelor „Asa-i romanul“ si „Tu Ardeal“. Fiica sa, Dorina Luminita, a incetat din viața brusc si neasteptat. Anunțul a fost facut de Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice Cluj, acolo unde lucra Dorina.„Brusc și neașteptat, draga noastra colega…

- Potrivit fostului ministru al fondurilor europene Cristian Ghinea, daca sunt constate fapte de fraudare a investițiilor, guvernul trebuie sa returneze banii Comisiei Europene. „Potrivit regulamentului european, o data ce comisia europeana accepta un jalon indeplinit și elibereaza banii din tranșe, daca…

- Alex Bodi este un tata model și nu se da la o parte de la nimic atunci cand vine vorba de fiicele lui. Afaceristul s-a lasat filmat alaturi de fiica sa cea mica intr-o ipostaza tandra de tata-fiica.

- Incurcate mai sunt caile iubirii și imprevizibile uneori! Alex Bodi nu are o relație, nici cu Iulia Salagean, dar nici cu Ema Uta. Afaceristul a luat o decizie radicala in viața lui și a marturisit in exclusivitate la Antena Stars motivul pentru care nu iși mai dorește o relație. Declarații exclusive!

- Alex Bodi radiaza de fericire atunci cand se afla in compania micuței sale, Selena, afaceristul a fost surprins facand un gest emoționant pentru fiica lui. Alex Bodi petrece destul de mult timp cu fiica lui și a Iuliei Salagean, iar imaginile sunt postate pe rețelele de socializare.