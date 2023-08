Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Urziceni, Constantin Sava, a anunțat, miercuri, suspendarea din functie a managerului Spitalului Urziceni, Daniela Elena Ianus, dupa ce, luni, o tanara de 24 de ani a nascut pe trotuarul din fața unitații medicale, informeaza News.ro.„Astazi (n.r. - miercuri) am luat hotararea de suspendare…

