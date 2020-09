Un nou magazin Kaufland, in municipiul Constanta. Unde va fi amplasat

Un nou magazin Kaufland, in municipiul Constanta. Unde va fi…

Un nou magazin Kaufland va fi ridicat in municipiul Constantei El va fi amplasat pe strada Brest, in cartierul Boreal ndash; Tomis PlusAutoritatea pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru ridicarea unui nou hipermarket Kaufland, in municipiul Constanta."Nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul: Construire hypermarket Kaufland cu parter inalt etaj partial P 1EP , pentru comerciali ...