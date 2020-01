Stiri pe aceeasi tema

- Intrebați care sunt primele trei cele importante obiective profesionale pentru 2020, 44,3% dintre cei care au participat la cel mai recent survey derulat de eJobs Romania au pus pe primul loc schimbarea jobului. 30% spera la o marire salariala, 24% vor un job mai aproape de casa, iar 22% trec pe lista…

- Ce salarii cred romanii ca ar trebui sa primeasca pentru munca pe care o fac. Cine sunt angajații care considera ca merita sa castige 10.000 de lei pe luna Majoritatea romanilor considera ca salariul corect pe care l-ar merita pentru nivelul de experienta pe care il au si domeniul in care lucreaza este…

- 'Instabilitatea politica a revenit in prim-plan, zgomotul politic fiind de natura sa accentueze semnalele de alarma privind evolutia economiei. Economia romaneasca se pregateste de vremuri tulburi. Intr-un context international plin de provocari, de la Brexit la razboiul comercial SUA-China si problemele…