Gabriel Fulga (16 ani) a debutat la FCSB in meciul cu FC Voluntari, scor 2-1, și este al treilea jucator care a ales trupa finanțata de Gigi Becali in detrimentul celor de la CS Universitatea Craiova, dupa Andrei Vlad și Octavian Popescu. In minutul 83 al partidei de pe National Arena dinte FCSB și Voluntari, Gabriel Fulga a debutat in Liga 1 la varsta de 16 ani. ...