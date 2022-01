Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul devastator, care s-a declansat duminica si a distrus o mare parte din sediul Parlamentului sud-african de la Cape Town si pe care pompierii au reusit sa-l aduca sub control in cursul noptii dupa 24 de ore de lupta cu flacarile, a reizbucnit violent luni dupa-amiaza, relateaza AFP.

- Slujba de inmormantare a arhiepiscopului sud-african Desmond Tutu a avut loc sambata la catedrala anglicana din Cape Town, unde liderul anti-apartheid decedat duminica trecuta predicase impotriva regimului rasist.

- Beneficiarul transplantului a fost Louis Washkansky, un barbat de 54 de ani, care a primit inima unei tinere de 25 de ani care și-a pierdut viața in urma unui accident de circulație. La 3 decembrie 1967, in spitalul „Groote Schuur” din Cape Town, chirurgul sud-african Christiaan Barnard, care coordona…

- Scriitorul sud-african Wilbur Smith, autor a numeroase romane de aventuri traduse in intreaga lume, a murit sambata, la Cape Town, la varsta de 88 de ani, a anuntat editorul sau, citat de AFP. "Autorul de bestselleruri la nivel mondial Wilbur Smith a murit pe neasteptate sambata dupa-amiaza,…