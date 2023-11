Stiri pe aceeasi tema

- O sursa apropriata mișcarii Hamas a declarat pentru AFP ca organizația a predat „cel de-al saselea grup” de ostatici israelieni, eliberati in cadrul unui acord cu Israelul, Comitetului International al Crucii Rosii (CICR)

- Armata israeliana a anuntat duminica faptul ca aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a predat 14 ostatici israelieni si trei straini Comitetului International al Crucii Rosii (CICR), relateaza AFP, citat de observatornews.ro .

- Un nou grup de ostatici a fost eliberat de Hamas in urma cu puțin timp. 13 israelieni au fost predați Crucii Roșii, ca și pana acum, la spitalul Haniunis din sudul Gazei. Ei se afla acum in drum spre Egipt de unde vor fi preluați de armata israeliana.

- Armata israeliana a anuntat duminica faptul ca aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a predat 14 ostatici israelieni si trei straini Comitetului International al Crucii Rosii (CICR), relateaza AFP.

- Hamas anunta duminica faptul ca a eliberat din Fasia gaza un ostatic rus, ”in semn de recunostinta fata de presedintele Vladimir Putin, pentru sustinerea sa a palestinienilor”, relateaza AFP. Presa rusa scrie ca ostaticul rus a fost predat Comitetului International al Crucii Rosii (CICR). Pe de alta…

- Papa Francisc a salutat duminica, 26 noiembrie, armistitiul in derulare in luptele dintre Israel si Hamas, precum si eliberarea unor ostatici, cerand libertate pentru toti oamenii rapiți de catre militanții gruparii palestiniene si mai mult ajutor umanitar pentru Fașia Gaza, relateaza AFP, potrivit…

- Brigazile Ezzedin al-Qassam, aripa armata a miscarii palestiniene Hamas, au anuntat sambata, intr-o declaratie, ca au predat 13 ostatici israelieni si sapte straini Comitetului International al Crucii Rosii (CICR), cu putin timp inainte de miezul noptii, termenul limita

- Israelul va elibera astazi 39 de detinuti palestinieni, intre care 24 de femei si 15 adolescenti, in Cisiordania ocupata, in schimbul a 13 ostatici care urmeaza sa fie eliberati in Fasia Gaza de Hamas, a declarat un oficial palestinian. Detinutii, toti din Cisiordania ocupata sau din Ierusalim, vor…