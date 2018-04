Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a indepartat cateva urme imaginare de „matreața” de pe umarului omologului sau francez Emmanuel Macron, care a parut ușor jenat de acest gest de solicitudine, scrie AFP.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a reusit sa-l surprinda pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, aflat in vizita de stat la Washington. In timp ce ambii se aflau in fata camerelor de luat vederi, liderul Casei Albe a facut un gest care l-a lasat fara replica pe seful de la Elysee. Macron…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a reusit sa-l surprinda pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, aflat in vizita de stat la Washington. In timp ce ambii se aflau in fata camerelor de luat vederi, liderul Casei Albe a facut un gest care l-a lasat fara replica pe seful de la Elysee. Macron…

- Donald Trump l-a primit la Washington pe Emmanuel Macron. Presedintele francez a venit impreuna cu sotia sa cum era de asteptat. Cele doua Doamne s-au intrecut in eleganta si este greu, de data aceasta, sa spunem care a fost cea mai inspirata din punct de vedere vestimentar pentru ca amandoua tinute…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, este un lider puternic dar care vede democratia diferit, scrie Politico. „Cred ca este un om foarte puternic, este un presedinte puternic”, a declarat Macron pentru Fox. „Vrea o Rusie puternica. Oamenii sunt mandri…

- Donald Trump si-a anulat prima vizita in America de Sud pentru a se concentra pe raspunsul pe care SUA il vor da presupusului atac chimic din Siria, a anuntat marti Casa Alba. In acelasi timp, Emmanuel Macron a anuntat ca urmeaza sa decida raspunsul Frantei si ca, daca va decide lovituri, acestea vor…

- Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria. Președintele american va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema a carnagiului…

- Donald Trump condamna atacul din sudul Franței. Președintele SUA, Donald Trump, a transmis pe Twitter sprijinul pentru victimele atacului sangeros din sudul Franței, in care patru persoane și-au pierdut viața. Trump spune ca el condamna ”acțiunile violente ale atacatorului și pe orcine care ii ofera…