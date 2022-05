Stiri pe aceeasi tema

- Trupa lui Emil Sandoi a pierdut surprinzator partida de pe terenul ilfovenilor, iar acum are nevoie de un meci perfect la retur, pentru a juca din nou in Liga 1 și sezonul urmator. Emil Sandoi, antrenorul oaspeților, a tras primele concluzii dupa infrangerea cu Concordia Chiajna. Acesta este de parere…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au depistat un tanar de 21 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism, deși avea suspendata exercitarea dreptului de a conduce.In cauza, polițiștii au intocmit un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru…

- Capușele sunt paraziți externi. Se hranesc cu sangele corpului gazda (om sau diverse animale). In lume se cunosc sute de specii de capușe, dar in Romania au fost identificate 30. Trebuie spus, insa, ca doar cateva din acestea transmit boli oamenilor. In țara noastra specia cea mai frecventa este Ixodes…

- Președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, a participat in satul Caprioru din comuna Tatarani, la inaugurarea unui centru medical modern, o investiție importanta pentru localitate.Investiția „Realizare și dotare dispensar medical in satul Caprioru, comuna Tatarani, județul Dambovița”,…

- Acest ghid va fi distribuit gratuit in centrele de refugiati si in alte locuri pentru a facilita comunicarea, respectiv integrarea refugiatilor ucraineni in Romania. „Pentru prima data un astfel de ghid este tiparit in Romania dupa 1989. Mai exista unul singur, tiparit la Chisinau in urma cu cativa…

- Potrivit calendarului stabilit prin ordin de ministru, luni, 4 aprilie, elevii de clasa a VIII-a au inceput simularea Examenului Național de Evaluare Naționala. In cele 112 centre in care se susține simularea EN VIII la nivelul județului Dambovița, participa peste 3450 de elevi. Aceștia sunt așteptați…

- 25 martie reprezinta aniversarea a 200 de ani, de la inființarea Politiei Romane. Ziua Politiei Romane este sarbatorita la 25 martie, zi in care este praznuita sarbatoarea crestina a Bunei Vestiri, al carei simbol se afla pe primul steag al Marii Agii, preluat ulterior si pe actualul drapel al Politiei…