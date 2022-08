Stiri pe aceeasi tema

- Trilogia Orașul Paralel, dezvoltata prin proiectul CiviCultura, continua anul acesta cu piesa Orașul Paralel: in Fabric, unde puteți vedea cartierul din alte perspective. Sunteți așteptați la finalul saptamanii cu vaporetto pe Bega.

- Sambata și duminica, pe terenul de baschet al Universitații de Vest din Timișoara, va avea loc turneul 3X3 UVT Challenge, un turneu de baschet la care și-au anunțat prezența 27 de echipe din Timișoara și din țara, dar și din Ucraina. Echipele naționale de baschet 3×3 ale Ucrainei, prezente la 3X3 UVT…

- Un mare și foarte bogat producator din Ucraina, impreuna cu soția sa, au fost uciși intr-un bombardament rus din orașul ucrainean Mikolaiv din sudul țarii. Un consilier al președinției ucrainene, invocand surse locale bine informate, a susținut ca a fost vorba, de fapt, de ”un atac ucigaș premeditat”.…

- Numarul caselor și apartamentelor vandute in Romania in primele șase luni din acest an afost cu 3,4% mai mare fața de rezultatul din semestrul I din 2021, in timp ce numarullocuințelor vandute in București și Ilfov a crescut in aceeași perioada cu 16,6%.Timișoara a devenit cea…

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit dupa ce a pierdut controlul motocicletei pe care o conducea și s-a izbit de un parapte. Tragedia s-a produs sambata dupa-amiaza in județul Arad, pe valea Mureșului. Conform polițiștilor, victima nu avea permis de conducere pentru aceasta categorie de vehicule. „Din…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, care din acest an este pompier la Detașamentul 1 de Pompieri din Timișoara, va participa saptamana viitoare la o importanta competiție de arte marțiale, la WUKF World Karate Championships 2022, care are loc la Fort Lauderdale, in Florida, Statele Unite. Ediția de anul…

- SCM USAMVB Timisoara a incheiat periplul de trei zile in Bucovina cu 223 de puncte marcate si doar sase primite. Astazi, „leii” au trecut de RC Gura Humorului cu 86-6, dupa un duel fara istoric, asemanator cu cel de sambata, cand banatenii s-au impus pe terenul Sucevei (137-0). Spre cinstea lor, cei…

- Cel de-al patrulea sfarșit de saptamana al atelierului de film povestit din scaunul regizorului, organizat de asociația culturala Oaza Team, avandu-l drept invitat pe Cristi Puiu, va aduce la Timișoara inca doua filme reprezentative pentru istoria cinematografiei, dupa „Look back in anger” de Tony…