Stiri pe aceeasi tema

- Vineri dimineața, in Ajun de Boteaza, un cutremur s-a produs in țara noastra. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul care a avut loc la ora 05:40, ora Romaniei. Iata unde s-a produs și in ce orașe a fost resimțit!

- Primul cutremur din 2024 in Romania a avut loc marți seara in județul Timiș, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul... The post Trei cutremure au avut loc in a doua zi a anului in vestul țarii appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Un nou cutremur a avut loc in Romania, vineri dupa amiaza, 15 decembrie 2023. Afla in randurile de mai jos ce magnitudine a avut seismul și in ce zona s-a produs. Anunțul facut de conducerea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). „In ziua de 15.12.2023, 15:23:44…

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, sambata seara. Afla, din randurile de mai jos, in ce zona s-a simtit seismul și ce magnitudine a avut. Primele informații publicate de specialiștii de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului – INCDFP. Nou cutremur in Romania Un nou…

- Luni dimineața, un nou cutremur s-a produs in Romania. Așadar, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) seismul a fost inregistrat la ora 07:19. Iata unde s-a produs cutremurul din aceasta dimineața și ce magnitudine a inregistrat!

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca vineri seara, puțin inainte de ora 20:00, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4,3 grade, cu epicentrul in județul Gorj. Seismul a fost resimțit și in Caraș-Severin și Hunedoara. „In ziua de 10 noiembrie 2023, 19:48:21…

- Politistii de la Crima Organizata impreuna cu trupele speciale ale Jandarmeriei au descins in aceasta dimineata in 11 locatii din judetele Timis, Caras-Severin si Bihor,... The post Percheziții in trei județe din vestul țarii intr-un dosar de contrabanda. Liderul, un cunoscut interlop din Timișoara…

- Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Vest s-a intrunit astazi, la Timișoara, pentru a analiza cele mai importante programe de dezvoltare regionala cu fonduri europene, gestionate de... The post Vestul țarii are o rata de absorbție de 103% pentru fonduri europene appeared first on Special Arad · ultimele…