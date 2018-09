Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs, marti, in judetul Vrancea, la o adancime de 64 de kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunta ca un cutremur s=a produs, marti, la ora 12:32, in judetul Vrancea, titreaza News.ro. Seismul a avut magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc, vineri, in jurul orei 17.00, in judetul Buzau. Seismul s-a produs la o adancime de 142 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), la ora 17.06 in zona seismica Vrancea,…

- Un cutremur a avut loc, miercuri seara, in județul Brașov, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs in jurul orei 20.16, la o adancime de 2 kilometri. Acest…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,4 pe scara Richter a avut loc, marți dimineața, in judetul Prahova, seismul fiind inregistrat la ora 07.03, anunta Institutul National de Fizica Pamantului (INFP), potrivit Mediafax.Seismul din județul Prahova, zona Muntenia s-a produs la o adancime de 23 de kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter a avut loc, luni, in judetul Buzau, seismul fiind inregistrat la ora 15.42, anunta Institutul National de Fizica Pamantului (INFP). Seismul din județul Buzau, zona Vrancea s-a produs la o adancime de 131 de kilometri și a avut magnitudinea de 3 pe scara…

- Un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter a avut loc, luni, in judetul Buzau, seismul fiind inregistrat la ora 15.42, anunta Institutul National de Fizica Pamantului (INFP). Seismul din județul Buzau, zona Vrancea s-a produs la o adancime de 131 de kilometri și a avut magnitudinea de 3 pe scara…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,7 pe scara Richter a avut loc, joi dimineața, in judetul Vrancea, seismul fiind inregistrat la ora 4.05, anunta Institutul National de Fizica Pamantului (INFP). Un alt seism, cu magnitudine 2,4 pe scara Richter, s-a produs in județul Buzau (news.ro).Seismul din…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter a avut loc, miercuri dimineața, in judetul Vrancea, seismul fiind inregistrat la ora 8.38, anunta Institutul National de Fizica Pamantului (INFP) (mediafax).Seismul din Vrancea s-a produs la o adancime 121 de kilometri și a avut magnitudinea…