Un nou curs, organizat de Profesional New Consult în Buzău Pentru toti cei care doresc sa cunoasca sau sa isi perfectioneze notiunile de operare calculator, dar si pentru cei ce doresc sa obtina acreditarea necesara pentru a ocupa legal o functie in acest domeniu, cursul de operator prelucrare si validare date. Cursul de Operator prelucrare si validare date este un curs acreditat, diplomele fiind recunoscute … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

