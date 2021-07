Stiri pe aceeasi tema

- In programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2021, președintele Ursula von der Leyen va prezenta pana la data de 14 iunie 2021 in cadrului Acordului verde european o serie de inițiative și proiecte legislative privind schimbarile climatice care vor schimba complet agenda țarilor din Uniunea Europeana.…

- Monica Macovei, fost ministru al Justiției și avocat pentru drepturile omului, face acuzații deosebit de grave impotriva judecatorilor de la CCR. Macovei susține ca „puterea” le-a „corupt” mințile atunci cand vorbește despre decizia CJUE. Fostul ministru al Justiției crede ca Romania ar putea fi…

- Taxe suplimentare pentru cei care fac cumparaturi de pe site-uri din China sau America. Lovitura pentru cei care fac cumparaturi online din afara UE. Aceștia vor plati taxe noi care vor crește semnificativ valoarea facturilor. Clienții care au facut o achiziție dintr-un magazin online britanic, chinezesc,…

- Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, susține ca Romania urmeaza sa-și construiasca bugetul in funcție de prioritațile setate de Uniunea Europeana in PNRR. Pentru anul viitor, spune oficialul, țara noastra va include cu prioritate in buget acele proiecte care se regasesc și in PNRR.…

- Plenul Camerei Deputaților a aprobat, miercuri, cu 304 voturi „pentru” și 2 „impotriva” și o abținere, ordonanța de urgența privind cumpararea vechimii in munca, conform careia persoanele care nu au calitatea de pensionar a stagiului de cotizare in sistemul de pensii sa iși poata cumpara vechime. In…

- ”Imagini spectaculoase de pe santierul drumului expres Craiova-Pitesti in zona traversarii peste Olt, realizate de pasionatul de infrastructura ”, scrie ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe Facebook. Acesta s-a referit la drumul expres Craiova – Pitesti joi, la Videoconferinta News.ro RoInvest.…

- Parlamentarii europeni au decis joi sa dea unda verde Regulamentului privind inființarea Centrului European pentru Securitate Cibernetica, cu sediul la București. Centrul va fi prima agenție europeana care se va instala in țara noastra de la momentul aderarii in Uniunea Europeana. „Romania are, astfel,…