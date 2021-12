Un nou caz de Omicron în România, la un bărbat din Maramureș, întors din Nigeria S-a confirmat inca un caz de infectare cu tulpina Omicron a virusului SARS-CoV-2. Este vorba de un barbat din Maramureș, proaspat intors din Nigeria. Inca un caz de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 a fost confirmat in Romania, a anuntat duminica Grupul de Comunicare Strategica. Conform GCS, este vorba despre un barbat de 39 de ani din judetul Maramures, care are istoric de calatorie in Nigeria. Acesta se afla in izolare si starea lui de sanatate este buna. Barbatul este vaccinat anti-Covid 19 cu schema completa. Pana in prezent, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate opt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

