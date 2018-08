Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Scutea și-a depus candidatura pentru șefia DNA, vineri, in ultima zi de depunere a candidaturilor pentru șefia DNA . Fostul secretar de stat in Ministrul Justiției este al treilea candidat inscris in cursa pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție. Scutea a fost numita…

- Vineri este ultima zi in care procurorii isi pot depune candidatura la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru functia de procuror sef al DNA. Pana joi, la Ministerul Justitiei si-au depus candidatura doi procurori: Paula Tanase si Nicolae Lupulescu. Paula Tanase este procuror in cadrul Parchetului…

