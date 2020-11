Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie, tara cel mai grav afectata din Europa de pandemia de coronavirus, a depasit miercuri pragul de 50.000 de morti, potrivit bilantului anuntat de autoritatile sanitare nationale, care iau in calcul decesele inregistrate in primele 28 de zile dupa un test pozitiv, informeaza AFP. Marea Britanie…

- Numarul de cazuri noi de COVID-19s-au dublat in cinci saptamani in Europa, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant publicat duminica de Reuters, noteaza Agerpres.Europa a inregistrat primele 5 milioane de cazuri de COVID-19 in aproape noua luni, urmatoarele 5 milioane de…

- Marea Britanie a depasit un milion de cazuri de nou coronavirus, cu 1.011.660 de cazuri depistate, a anuntat guvernul, simbata, cu putin timp inainte de o conferinta de presa a premierului Boris Johnson pentru a dezvalui strategia sa de combatere a bolii, transmite Agerpres. In ultimele 24 de ore, au…

- Europa, care se confrunta cu al doilea val al pandemiei, a depasit pragul de 250.000 de decese cauzate de coronavirus, conform unui bilant prezentat de AFP, potrivit news.ro.In ultimele sapte zile, in Europa s-au raportat peste 8.000 de decese, cel mai dur bilant saptamanal de dupa jumatatea…

- Pragul de 1 milion de morți de Covid-19, la nivel mondial, a fost depasit. Care este tara cu cei mai multi decedati. Un milion de oameni au murit din cauza Covid-19 pe intreg Globul, potrivit cifrelor furnizate de Worldometers. Mai mult de jumatate dintre decese s-au inregistrat in doar patru țari:…

- Cel mai recent sondaj realizat de IMAS la comanda Europa FM aduce cifre imbucuratoare pentru partidul nostru, care a depașit pragul de zece la suta, in timp ce pentru alte formațiuni politice, acestea nu sunt deloc placute, pentru unii fiind chiar ingrijoratoare.

- Europa a depașit pragul de 4 milioane de cazuri de COVID-19. Rusia conduce topul tarilor cu cele mai multe infectari. Peste patru milioane de europeni au fost infectați pana acum cu noul coronavirus, anunța AFP pe Twitter. In total au fost inregistrate peste 4.006.077 cazuri in Europa, iar in topul…

- India a depasit luni pragul de 50.000 de decese asociate noului coronavirus, cu peste 900 de persoane decedate in ultimele 24 de ore, potrivit cifrelor furnizate de Ministerul Sanatatii din aceasta tara si citate de AFP, scrie agerpres.ro. Gigantul din Asia de Sud a inregistrat de la inceputul epidemiei…