- Batranii vulnerabili dintr-un azil din apropiere de Nairobi, capitala Kenyei, au fost batuți, abuzați și neglijați chiar de catre cei care ar fi trebuit sa aiba grija de ei, dupa cum a dezvaluit BBC Africa in urma unei investigații sub acoperire.

- Inca un camin al groazei a fost descoperit seara trecuta in Voluntari. Beneficiarii erau ținuți in sere, in ciuda temperaturilor uriașe din ultimele zile, spun surse Antena 3 CNN. Este vorba despre Caminul Sfantul Andrei din Voluntari. Centrul funcționa fara licența. Potrivit surselor Antena 3 CNN,…

- Inca un caz șocant iese la iveala in orașul Voluntari, unde 28 de batrani și oameni cu dizabilitați au fost salvați dintr-un azil al groazei, descoperit de autoritați. Pacienții erau forțați sa doarma intr-o sera, in plina canicula. Politistii au facut controale si au constatat ca in acel camin erau…

- Cazul azilului groazei din Mureș a ajuns in atenția tuturor in doar cateva ore, dupa ce au ieșit la iveala informații terifiante. Batranii care locuiau acolo erau ținuți la subsol, in condiții greu de imaginat. La cateva ore dupa ce imaginile cu aceștia au fost facute publice, avocatul azilului a dat…

- O fosta asistenta la unul dintre ”azilurile groazei” din Afumați a vorbit despre ceea ce se intampla cu batranii. Aceasta spune ca batranii erau batuți, infometați și ținuți in condiții groaznice. Mai mult, cei care erau in putere erau puși sa munceasca in curtea azilului.„Eu nu am putut sa rezist…

- O fosta angajata de la azilul din Afumați, județul Ilfov, a povestit pentru Digi24 ororile pe care le-a vazut acolo și chinul prin care treceau batranii in fiecare zi. Femeia spune ca a plecat pentru ca nu a putut rezista sa vada situația varstnicilor din azil și ca a primit amenințari dupa ce și-a…

- Marius Budai a fasut primele declarații despre anchetele de la azilul groazei.„De cand au inceput aceste lucruri, ieri și astazi, am solicitat tuturor direcțiilor, am cerut toate controalele care s-au facut, toate masurile. Am pe birou toate aceste rapoarte. La cererea premierului, astazi m-am intalnit…

- 56 de persoane din caminele de langa București unde batranii erau chinuiți și ținuți flamanzi au fost duse la spitale in București, patru dintre ele ramanand internate. Poliția a facut public numarul de telefon unde rudele pot suna pentru a afla informații.