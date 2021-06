Stiri pe aceeasi tema

- Rezolutia a fost adoptata pentru a 29-a oara, cu 184 voturi pentru, trei abtineri si doua voturi impotriva, exprimate de Statele Unite si Israel. Votul ONU poate avea greutate politica, dar numai Congresul SUA poate ridica embargoul de peste 50 de ani. Statele Unite au votat in mod constant impotriva…

- Franta a propus marti o rezolutie Consiliului de Securitate al ONU, in coordonare cu Egiptul si Iordania, care solicita incetarea focului in conflictul dintre Israel si Gaza, asumandu-si riscul de a irita Statele Unite, noteaza AFP. In timpul unei intalniri intre presedintele francez, Emmanuel Macron,…

- Maior iși va prelua mandatul la Amman in urmatoarea perioada. Relațiile Romaniei cu regatul hașemit al Iordaniei s-au tensionat in timpul guvernarii Dancila. Regele Iordaniei și-a anulat vizita in țara noastra dupa ce premierul Viorica Dancila a anunțat, in martie 2019, ca va muta ambasada din Israel…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a cerut miercuri o reuniune de urgenta a Cvartetului pentru Orientul Mijlociu pentru a pune capat escaladarii violentelor care au loc intre Israel si palestinieni de o saptamana, relateaza AFP. ''Cea mai urgenta sarcina este convocarea Cvartetului…

- Italia va ridica restricțiile la jumatatea lunii mai, informeaza AFP, citandu-l pe ministrul italian de Externe Luigi Di Maio. „Scopul este de a permite din nou accesul vizitatorilor din tarile care au atins un nivel ridicat de vaccinare, relaxand anumite masuri de la jumatatea lunii mai”, a declarat…

- La raportarea precedenta, din 30 aprilie, in insulele Seychelles au fost inregistrate 314 noi cazuri.In urma creșterii alarmante a infectarilor, autoritațile locale au introdus noi restricții, inchizand școlile și evenimentele sportive. De asemenea, vizitele intre gospodarii sunt interzise, iar progarmul…

- Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat, miercuri, lansarea campaniei ”Go Give One”, invitand fiecare persoana din lume care doreste ”sa ia parte la vaccinarea populatiei mondiale sa participe la acest lucru printr-o simpla donatie”.”Cea mai buna cale pentru a iesi din aceasta pandemie…

- Astfel, cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre ale Acordului Schengen, cat si cetatenii din Emiratele Arabe Unite, Israel, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Serbia, Statele Unite ale Americii sau persoanele care au rezidenta permanenta in aceste state pot…