- Premierul Florin Citu participa, duminica, la o videoconferinta cu prefectii si cu reprezentantii Directiilor de Sanatate Publica. Premierul Florin Citu sare in ajutorul celor care si-au stabilit nunta pentru acest sfarsit de an. Totusi, inainte de evenimentul respectiv, Florin Citu a facut o serie…

- Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba, a avut, vineri, 3 septembrie, o intalnire cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Direcției de Sanatate Publica și Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava pentru a identifica și evidenția posibile noi…

- BULETIN DE PRESAIncendiu violent la o fabrica de mobila din comuna Popesti Un incendiu violent s a produs in dupa amiaza zilei de joi, la o societate comerciala din localitatea Bistra, comuna Popesti, judetul Bihor, al carei domeniu de activitate il constituie fabricarea de produse stratificate din…

- Ca urmare a raspunsului inaintat de catre DSU Asociației Naționale a Agențiilor de Turism – ANAT in care s-au solicitat informații referitoare la introducerea ”testarii rapide ca metoda alternativa de acces pe teritoriul Romaniei” și in vederea eliminarii interpretarilor date aferente raspunsului transmis…

- Judecatoarea Adina Daria Lupea, de la Curtea de Apel Cluj, susține ca masca de protecție sanitara nu va mai fi obligatorie in sala sa de judecata. „Anunt! Din septembrie in sala mea de judecata masca nu mai e obligatorie! Voi face anuntul la fiecare sedinta de judecata pe care o voi prezida.Cat am condus…

- Social Preșcolarii și școlarii de la Moșteni fac cursurile in Scenariul 2; rata de infectare in localitate – 2.21 la mie iunie 23, 2021 09:13 Școala Gimnaziala Moșteni și Gradinița cu program normal Moșteni au fost incadrate, marți, in Scenariul 2, in urma ședinței Comitetului Județean pentru…

- Eveniment Evenimentul “Cu mandrie purtam ie” a fost anulat iunie 18, 2021 11:13 Reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman au anunțat ca evenimentul “Cu mandrie purtam ie”, cu ocazia Zilei Internaționale a Iei și a sarbatorii Sanzienele sau…

- Mai multe locuinte din Draguseni au fost afectate de inundatiile de marti seara, generate de ploile torentiale si scurgerile de ape de pe versanti, a declarat, pentru AGERPRES, primarul comunei, Eugen Nechita. Potrivit acestuia, apa a intrat in sapte locuinte din satul Draguseni si in doua gospodarii…