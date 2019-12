Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulatie soldat cu victime s-a produs pe o sosea cu trafic intens din zona de vest a tarii, in apropiere de localitatea Savarsin. The post Accident cu victime in vestul tarii. A intervenit elicopterul SMURD appeared first on Renasterea banateana .

- Accident rutier grav in vestul țarii. Un autoturism in care se aflau doua persoane a ieșit de pe carosabil, in localitatea Batuța din județul Arad, fiind solicitat elicopterul SMURD pentru a transporta victimele incarcerate. Doua persoane, un barbat și o femeie, au ramas captive intre fiarele autoturismului…

- Accident grav in vestul țarii. Doua persoane se afla in stare grava, incarcerate, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Incidentul a avut loc la ieșirea din Arad, spre Șofronea, in apropiere de Pito Trans. Doua persoane au ramas incarcerate. Una dintre ele a fost extrasa și se afla in stop-cardiorespirator.…

- Un grav accident de circulație a avut loc, sambata, pe DN79A, in județul Arad, la fața locului fiind ceruta și intervenția elicopterului SMURD. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de medici, paramedici SMURD, polițiști și pompieri. The post Accident cumplit in vestul țarii. Intervine elicopterul…

- Un accident rutier mortal s-a petrecut miercuri pe Drumul National 7, la intrarea in Deva dinspre Arad, in zona legaturii dintre DN7 și autostrada A1. Doua autoturisme s-au tamponat frontal pentru ca unul dintre soferi a rulat pe contrasens dupa ce a iesit in DN 7 de pe podul peste raul Mures, a transmis…

- Doua persoane, sot si sotie, au murit, luni, pe DN 793 intre Sudrigiu si Pietroasa, in urma unui grav accident intre un BMW si un Fiat.... The post Prapad pe o sosea din vestul tarii: Doi morti si o fetita de 4 ani dusa cu elicopterul SMURD la spital (VIDEO) appeared first on Renasterea banateana .

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe DN 79 Arad – Oradea. Evenimentul rutier s-a petrecut intre localitațile Șimand... The post Accident pe un drum național din vestul țarii! Traficul rutier, blocat pe ambele sensuri. UPDATE: A fost solicitat elicopterul SMURD appeared first…

- Accident grav in județul Bihor, pe DN 79, intre Oradea și Arad, in noaptea de vineri spre sambata. Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite... The post Accident cu doi morti, pe o șosea circulata din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .