Un nou accident grav, cu patru mașini, pe autostrada A1. Trei persoane au fost rănite Inca un accident grav, in care au fost implicate patru autoturisme, a avut loc, duminica dupa-amiaza, pe autostrada A1, la coborarea de la Margina. Accidentul s-a produs la kilometrul 429, la doar un kilometru distanța de locul unde, cu doar cateva ore inainte a mai avut loc un accindent, in care au fost implicate un tir și patru autoturisme. De aceasta data, in accident au fost implicate 4 autoturisme, in care se aflau 12 persoane (8 adulți și 4 copii). Și de aceasta data, la locul accidentului au intervenit pompierii din cadrul Stației Faget, cu o autospeciala de prima… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

