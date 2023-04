Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii de tenis Holger Rune (Norvegia, 9 ATP, favorit nr. 6) si Andrei Rublev (Rusia, 6 ATP, favorit nr. 5) vor disputa duminica finala turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.779.335 de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Italianul Jannik Sinner il va infrunta pe danezul Holger Rune, in semifinalele turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.779.335 de euro, dupa victoriile obtinute vineri, in sferturile de finala, potrivit Agerpres.Sinner, numarul opt mondial, a dispus cu…

- Rusul Daniil Medvedev (27 de ani, 5 ATP) a fost un car de nervi in timpul meciului pierdut contra danezului Holger Rune (19 ani, 9 ATP), scor 3-6, 4-6, in „sferturile” turneului de la Monte Carlo. In penultimul act de la Monte Carlo, Rune il va infrunta pe Jannick Sinner. In cealalta semifinala vor…

- Novak Djokovic, principalul favorit castigarea Masters-ului de la Monte Carlo, s-a calificat in optimile de finala ale turneului dupa ce l-a invins pe ocupatul locului 198 ATP, rusul Ivan Gakhov.

- Tenismanul german Alexander Zverev, cap de serie 13, s-a calificat miercuri in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo, dotat cu premii de 5.779.335 de euro, dupa ce l-a invins cu 6-4, 6-4 pe spaniolul Roberto Bautista.Dupa o absenta indelungata anul trecut din circuit…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, liderul ATP si principal favorit, s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.779.335 de euro, dupa ce a trecut nu fara dificultate, in doua seturi, 7-6 (7/5), 6-2, de rusul Ivan Gakhov…

- Tenismanul italian Matteo Berrettini (22 ATP) s-a calificat luni in turul doi al turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.779.335 de euro, dupa ce l-a invins in doua seturi, 6-4, 6-2, pe americanul Maxime Cressy (40 ATP)Finalist la Wimbledon in 2021, Berrettini, care…

- Daniil Medvedev (27 de ani, 5 ATP) s-a impus, duminica seara, in finala turneului Masters de la Miami, dupa o victorie in doua seturi reușita in fața italianului Jannik Sinner (20 de ani, 11 ATP), scor 6-3, 7-5. Finala turneului din Florida i-a adus fața in fața pe doi dintre cei mai consistenți jucatori…