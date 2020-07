Stiri pe aceeasi tema

- Moment de senzație in emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani” de la Antena 1! Matinalii i-au invitat pe Profesorii Trasniți ca sa descopere cum se face un nor uriaș, chiar in platoul emisiunii! Experimentul i-a dat emoții lui Razvan Simion!

- Momente incredibile in emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani” de la Antena 1! Dani Oțil a glumit cu Razvan Simion și i-a dezvaluit ca el este cel care se va ocupa de inmormantarea acestuia! S-a ras cu lacrimi, mai ales atunci cand Dani Oțil și-a imaginat cum va arata totul.

- Mirela Vaida vine cu primele reacții dupa suspendarea emisiunii Acces Direct. Ce spune moderatoarea reality show-ului despre postura in care se afla acum mare parte din staff-ul tehnic? Mirela Vaida, reacție dupa anunțul ca emisiunea Acces Direct va fi suspendata Panica in randul fanilor Acces Direct!…

- In urma cu o saptamana, Lidia Buble și Razvan Simion s-au reintalnit ”live” dupa desparțire, in platoul emisiunii ”Neatza” de la Antena 1. El i-a ramas manager, iar, precum in mesajul care le anunța separarea, cei doi pare ca au ramas foarte buni prieteni și construiesc proiectul muzical inceput. Resentimente…

- Dani Oțil a rabufnit, in direct, in emisiunea pe care o modereaza alaturi de colegul sau, Razvan Simion. Matinalul a dat de pamant cu cele care pozeaza in „dive“ dar „mananca in continuare fasole batuta“ de la mama. Care este mesajul lui Dani pentru femeile care stau pe banii barbaților toata viața,…

- Dupa divorțul de Diana, cu care are doi copii, Ianca și Tudor, Razvan Simion și-a oficializat relația cu Lidia Buble, de care s-a desparțit recent, dupa aproape cinci ani de relație. Matinalul de la ”Neatza” nu impartașește adesea imagini cu minunile lui, dorind sa ii țina departe de ochii lumii. Cea…

- Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat, marti, cu amenda de 5.000 de lei postul Antena 1, pentru editia din 22 mai a emisiunii "Acces direct", prezentata de Mirela Vaida, anunța news.ro.Potrivit CNA, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 40 alin. (1) si (4) din Codul de…

- Lui Stroe i-a picat camera in direct, iar in imagini s-a putut vedea clar lenjeria intima pe care o purta acesta, dar ministrul a revenit ulterior si a susținut ca erau pantaloni de schi, nu boxeri. Dorind sa ironizeze acest episod, Dani Otil, Razvan Simion si Catalin Oprisan au aparut imbracati in…