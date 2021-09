Stiri pe aceeasi tema

- Parohia ortodoxa romana „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam, Olanda, a sarbatorit Ziua Limbii Romane duminica, printr-un eveniment organizat dupa Sfanta Liturghie. Copiii și enoriașii au recitat poezii in romana, iar parintele Ioan Dura și preoteasa Christina Dura au vorbit despre importanța de…

- Pe 23 august, la Casa Rusa din Chișinau a avut loc o conferința științifico-practica, prilejuita de cea de-a 77-a aniversare a eliberarii Moldovei de sub ocupația fascista. Evenimentul a fost organizat de Comitetul Național de Coordonare „Victoria” și Uniunea Ofițerilor din Republica Moldova cu sprijinul…

- In perioada 12-19 august, in capitala se va desfașura Saptamina Internaționala a Tineretului la Chișinau 2021. Potrivit primarului general Ion Ceban, lansarea va avea loc pe 11 august, in Parcul „Valea Morilor” ora 19:30. „Pe agenda forului sint incluse un șir de activitați care au ca scop promovarea…

- Ajutor material vor primi cca 6 500 de copii din familii defavorizate din Capitala. Aceștia vor beneficia de ajutor material unic in marime de 700 de lei, pentru pregatirea catre noul an de studii 2021-2022, informeaza Primaria municipiului Chișinau.

- Sambata, 31 Iulie, la ora 19:00 va avea loc inaugurarea primului pian stradal din Capitala care va fi instalat in Scuarul Cehov de pe strada Vlaicu Parcalab 75. Instrumentul va putea fi utilizat de oricine și va fi prezent in scuar toata perioada calda a anului.

- Lucrarile de amenajare a scuarului in memoria victimelor catastrofei de la Cernobil au fost finalizate. Suplimentar, vor fi efectuate lucrari la sistemul de irigare, pentru ca gazonul si florile sa fie udate automatizat. Precizarile au fost facute pentru IPN de directorul Directiei generale locativ-comunala…

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii iși exprima dezacordul privind edificarea și inaugurarea sculpturii „Veronica Micle”, amplasata in scuarul Mihai Eminescu din capitala, acțiune intreprinsa cu incalcarea normelor legale.

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi, la ceremonia organizata cu prilejul „Zilei Eroilor”, la Monumentul „Mormantul Ostasului Necunoscut”, din Parcul Carol I din Capitala, unde a transmis ca „avem datoria de a mentine vie memoria Eroilor Neamului”. Seful statului a adus un omagiu si militarilor…