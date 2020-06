Stiri pe aceeasi tema

- Pierrette Herzberger-Fofana, o eurodeputata germana de culoare, a anuntat miercuri, în plenul Parlamentului European, ca a depus plângere împotriva Politiei din Belgia dupa ce ar fi fost brutalizata de agenti de politie, informeaza Mediafax citând site-ul LeVif.be. Eurodeputata…

- O statuie a fostului rege al belgienilor Leopold al II-lea, figura controversata a trecutului colonial al tarii, a fost data jos de pe soclu de activisti la Bruxelles in noaptea de joi spre vineri, a relatat radio-televiziunea belgiana RTBF, transmite Reuters. Un jurnalist al acestei agentii a gasit…

- Un moment de reculegere a fost tinut joi de toti participantii la turneul de golf din cadrul PGA Tour, care se desfasoara la Colonial Country Club din Fort Worth (Texas), scrie Reuters, potrivit Agerpres.La ora locala 8:46, competitorii s-au oprit si cu capetele plecate au pastrat un minut…

- Mii de protestatari s-au strans, astazi, in fața Ambasadei SUA la Londra, pentru a condamna brutalitatea poliției dupa uciderea lui George Floyd in Minneapolis. Unii dintre protestatari poarta maști de protecție și au in maini pancarte cu ”rasismul este un virus”. Mii de spanioli și italieni s-au alaturat…

- Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, a anuntat vineri ca va analiza schimbari ale politicii referitoare la continut care a permis companiei sa mentina postari controversate publicate de presedintele american Donald Trump in timpul demonstratiilor recente declansate in urma mortii barbatului…

- Un moment de reculegere de opt minute si 46 de secunde a fost tinut joi in cadrul ceremoniei care a avut loc la Universitatea crestina North Central din Minneapolis in memoria lui George Floyd, un afro-american ucis pe 25 mai de un politist alb, relateaza AFP. Atat timp a tinut politistul…

- De la ''White Fragility'' la ''The New Jim Crow'', literatura despre istoria discriminarii rasiale in Statele Unite se vinde pana la epuizarea stocurilor, americanii cautand sa se educe in contextul extinderii la nivel national a protestelor fata de uciderea persoanelor…

- Donald Trump a facut un pas inapoi si a apreciat ca nu este necesara desfasurarea armatei impotriva manifestatiilor care zguduie America in semn de protest fata de uciderea la 25 mai a lui George Floyd de catre un politist alb, in timpul unei arestari, la Minneapolis, in Minnesota, relateaza Reuters.