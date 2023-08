Un muncitor şi-a prins mâna într-o bandă transportoare Un muncitor a fost ranit grav, marti, dupa ce si-a prins mana intr-o banda transportoare la o fabrica din Dej, scrie News.ro. Politia Municipiului Dej a fost sesizata marti ca un barbat, care se afla in interiorul unei fabrici din municipiul Dej, ar fi suferit leziuni grave la nivelul unui membru superior. Politistii au constatat ca este vorba despre un barbat, de 55 de ani, care si-ar fi prins bratul intr-un sistem de tip banda transportoare. ”Barbatul a fost preluat de un echipaj medical si transportat de urgenta la spital. In continuare se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

