- Mai multe persoane, rudele si prietenii celor doi tineri care au murit in accidentul din 2 Mai au protestat, duminica dupa-amiaza, in Piata Victoriei. Acestia au cerut inasprirea pedepselor pentru soferii care se urca bauti sau drogati la volan, prin modificarea Codului penal, cat si ca politia sa actioneze…

- A taiat o butelie de gaz cu flexul și s-a aruncat in aer, cand polițiștii au intrat peste el. „Bombardierul” maghiar și un ofițer au... The post Cu poliția in casa, un maghiar a taiat butelia cu flexul! A murit el și un polițist, iar alți unsprezece sunt raniți appeared first on Special Arad · ultimele…

- Langa noi: Drama la o PETRECERE de MAJORAT. Un tanar de 20 de ani din Iași a murit injunghiat iar altul este in stare critica O adevarata drama a avut loc noaptea trecuta, langa noi, la o petrecere de majorat, la Iași, unde un tanar de 20 de ani a fost injunghiat in spate, iar altul este in stare critica,…

- Un politist in varsta de 55 de ani din judetul Olt a murit in timp ce incerca sa stinga un incendiu de vegetatie.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Olt au anuntat, miercuri, ca politistii au fost sesizati marti dupa amiaza, despre faptul ca un barbat este inconstient pe un teren…

- O adolescenta de 16 ani, cetatean grec, care era data disparuta in Germania, a fost gasita de politistii de frontiera din PTF Calafat intr-un microbuz care iesea din tara. Fata va fi returnata in Germania, unde a fost data disparuta de mama ei, care stia ca incerca sa ajunga la bunica ei, in Grecia,…

- Intr-o zona viticola idilica din Italia, Franciacorta, din regiunea Lombardia, un muncitor roman in varsta de 37 de ani, s-a prabușit și a murit sub soarele arzator in timp ce era la cules de struguri.

- Marti, 22 august a.c., polițiștii din Dragomirești au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca s-a produs un accident de munca in extravilanul orașului Dragomirești. Deplasați la fața locului și din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat de 45 de ani din oraș, angajat…

- Parinții tinerei ucise in accidentul grav din 2 Mai de sambata dimineața, comis de un șofer drogat, spun ca poliția nu i-a contactat pentru a anunța decesul fiicei lor. Președintele sindicatului Europol, Cosmin Andreica, spune ca fie e vorba despre o eroare a polițiștilor, fie aceștia erau ocupați sa…