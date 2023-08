Un mort şi un rănit după o încăierare pe o stradă din Roman Doua persoane au fost ranite, una dintre ele murind la spital, intr-o incaierare. Scandalul, la care au participat mai multe persoane, a avut loc luni seara pe o strada din Roman, judetul Neamt. A fost nevoie de interventia trupelor de la Serviciului de Actiuni Speciale si a jandarmilor pentru aplanarea conflictului, scrie News.ro. Politistii din Roman au fost sesizati luni, in jurul orei 22.50, ca pe o strada din localitate a izbucnit un scandal in care sunt implicate mai multe persoane. “Imediat, mai multe echipaje de politie s-au deplasat la fata locului, fiind solicitat sprijinul luptatorilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Șimleu Silvaniei au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de 10 persoane, 7 barbați și 3 femei, cu varste cuprinse intre 16 și 62 de ani, pe numele acestora fiind emise mandate de aducere. Totodata, dintre cele 10 persoane, patru au fost depistate și conduse la sediul…

- Un scandal in care au fost implicate mai multe persoane a avut loc luni seara pe o strada din orașul Roman, județul Neamț. A fost necesara intervenția mascaților și jandarmilor. O persoana a murit.Polițiștii din Roman au fost sesizati luni seara, in jurul orei 22.50, cu privire la faptul ca pe o…

- Polițiștii au fost chemați sa intervina in seara de 6 august, in urma unui apel la 112, pentru aplanarea conflictului intre mai mulți rromi. A fost scandal mare pe strada Independenței din Șimleu Silvaniei, soldat cu amenințari și injuraturi. S-a alergat pe strada cu bucați de fier in mana și alte obiecte…

- Polițiștii cauta doi frați de 14 și 9 ani, care au fugit dintr-o casa de tip familial din Beclean. Cei doi au plecat ieri, de la biserica din apropierea casei, pe care o frecventau. Cei doi frați au disparut ieri, de la biserica din apropierea casei de tip familial din Beclean, unde locuiau. Alarma…

- Un barbat de aproape 80 de ani, de cetațenie straina, a fost tlharit in plina strada, in Bistrița. Faptașul, un tanar de 21 de ani, a fost identificat și reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au fost sesizați, de un cetațean strain, ca a fost talharit in plina strada de un tanar. Mai exact, in timp ce…

- La data de 20 iulie 2023, polițiștii din Baia de Arieș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de trei barbați de 23, 29 și 30 de ani, din comuna Salciua, județul Alba, care sunt banuiți de savarșirea infracțiunilor de furt și inșelaciune. In sarcina acestora s-a reținut faptul ca, in contextul…

- Politistii argeseni, alaturi de echipe din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale al Politiei si jandarmi au intervenit, sambata, in localitatea Poiana Lacului, unde mai multe persoane care fac parte din doua familii s-au luat la bataie. In timpul conflictului, o persoana a folosit un pistol cu…

- Un barbat din Nasaud a fost reținut luni seara, pentru tentativa de omor, dupa ce și-a lovit mama cu un obiect contondent. Polițiștii din Nasaud au intervenit aseara la un caz de violența in familie, sesizat prin 112. Din primele date transmise de IPJ Bistrița-Nasaud, o femeie, de 54 de ani din Nasaud,…