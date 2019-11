Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulatie soldat cu moartea unui barbat in varsta de 55 de ani s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 6, pe DN1D, in satul Albesti Paleologu. Un sofer in varsta de 53 de ani a pierdut controlul asupra volanului si s-a izbit de un copac de pe marginea drumului. In urma…

- O persoana și-a pierdut viața pe drumul care leaga localitatea Putineiu de Turnu Magurele. Șoferul unui autoturism nu a observat la timp un tractor și a intrat cu autoturismul sub remorca acestuia. O remorca nesemnalizata i-a fost fatala unui fost procuror. Nenorocirea s-a produs pe DN65A, Turnu Magurele…

- O adevarata tragedie a avut loc in noaptea de vineri spre sambata pe un drum din Iasi. Andrei Holban, fiul directoarei unei companii de lactate, a murit in accident rutier. Din cauza vitezei a pierdut controlul si s-a oprit intr-un copac.

- Un copil în vârsta de 5 ani, din Craiova, a murit, dupa ce a fost implicat într-un accident rutier. Fratele sau, în vârsta de 12 ani, a fost ranit și transportat la spital.

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Balcaciu: Un șofer in varsta de 23 de ani, beat ”manga”, a intrat cu mașina in gardul unui imobil ACCIDENT rutier la Balcaciu: Un șofer in varsta de 23 de ani, beat ”manga”, a intrat cu mașina in gardul unui imobil La data de 6 septembrie 2019, in jurul orei 03.50, polițiștii…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a decedat dupa ce a fost implicat intr-un grav accident de circulatie. Incidentul a avut loc pe DN 1C, in dreptul localitatii Sabisa, din judetul Maramures. In urma impactului, alte doua victime, doi unguri, au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare.

- Un accident rutier grav a avut loc noaptea trecuta, in apropierea localitatii Ruginoasa, din judetul Iasi. Un tanar in varsta de 21 de ani a decedat si o a doua persoana, in varsta de 15 ani, a fost grav ranita. Cu detalii purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Iași, Ioana Bilea:…

- Un barbat in varsta de 63 de ani din Cugir a decedat, in noaptea de marți spre miercuri, in urma unui accident rutier produs pe DN 7, in zona giratoriului de langa Halta Geoagiu. Acesta era pasager intr-un autoturism condus de un șofer din Cugir, aflat sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ…