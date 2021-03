Un moldovean, cercetat pentru spălare de bani în România CHIȘINAU 24 mart - Sputnik. Potrivit oamenilor legii, compania romaneasca a anunțat poliția despre faptul ca din sistemul lor informatic ar fi fost efectuate 16 tranzacții Money Gram, in valoare de 42 400 de euro. In urma investigațiilor s-a stabilit ca la un mall din Iasi, dar și la unul din Timișoara, Romania, a fost trimis un email prin intermediul unui server din Irlanda, ce avea atașat un fișier cu un conținut dubios. © CC0 / Pixabay / TheDigitalWayUn moldovean a fost reținut pentru spalare de bani: Cum funcționa schema Peste trei zile, reprezentanții companiei au anunțat oamenii… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

