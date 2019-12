Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 49 de ani a fost arestat preventiv joi pentru 30 de zile, dupa ce anchetatorii au stabilit ca la inceputul lunii decembrie ar fi violat și omorat o femeie de 62 de ani din Neamț.Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, cei doi, femeia de 62 de ani și barbatul de 49, s-au…

- Gheorge Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, și Ștefan Risipițeanu, barbatul reținut pentru c-ar fi violat-o pe Luiza Melencu, urmeaza sa fie puși de procurori fața-n fața, susține Antena3.Potrivit sursei citate, cei doi vor fi duși maine la sediul DIICOT. Contactat de Libertatea,…

- Un tanar de 19 ani, care a violat și a omorat o femeie in varsta de 90 de ani in satul Muncel din județul Cluj, a fost reținut joi seara pentru 24 de ore de catre procurori, potrivit Mediafax.Reprezentanții Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj au declarat, vineri, ca tanarul reținut joi…

- Pompierii romascani au intervenit marti, 22 octombrie, pentru a debloca usa unui apartament din municipiu. In casa au gasit o batrina, inconstienta, care va fi preluata de o ambulanta SMURD. “Pompierii de la Detașamentul Roman au fost solicitați pentru o misiune de deblocare a unei uși de la etajul…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Constanta, Felix Stroe, afirma, la o intalnire electorala, ca "ne-am saturat de barbati de stat imbracati in fuste" si ca la Cotroceni trebuie sa ajunga "un presedinte roman, o femeie, o femeie care a stiut sa fie mama pentru copii, care sa fie profesoara pentru…

- Cainele pitbull care vineri, 20 septembrie, a atacat o femeie din Alba Iulia și i-a omorat cațelul, a fost eutanasiat la cererea stapanului. De asemenea, potrivit reprezentanților Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, organele judiciare au deschis un dosar penal pentru a stabili circumstanțele…

- Politistii din Alba Iulia au reusit sa identifice si sa captureze cainele care a muscat o femeie si i-a ucis catelul, vineri seara. Intre timp, cainele de lupta a atacat un alt catel aflat pe strada cu stapanul sau.

- Clipe de groaza s-au intamplat duminica, intr-un motel din New York. Mama unei fetite de doar 8 luni a obsrvat ca aceasta nu mai este cu ea in camera de hotel si a disparut, moment in care a telefonat la numarul de urgența 911, pentru a declara disparitia, scriu cei de la stiri.aiudeanul.ro In acel…