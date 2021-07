Un minor s-a plimbat cu taxi și a furat telefonul mobil a șoferului Potrivit poliției, acesta a sustras telefonul mobil al unui barbat in virsta de 55 de ani, care activeaza ca șofer de taxi. Prin aplicație online a primit o comanda pe Mircea cel Batrin cu deplasarea in sectorul Buiucani. Ajunși la destinație, minorul a sustras telefonul mobil, dupa care a fugit printre blocurile de locuit. Minorul este cercetat penal. Pentru fapta comisa el risca inchisoare Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

